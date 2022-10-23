Şok! Netflix, şifre paylaşımını engellemek için bunu da yapabilir

Netflix, şifre paylaşımının şirketin gelirlere zarar verdiğine inanıyor. Bu yüzden de başkasının Netflix hesabını kullanmayı sağlayan şifre paylaşımının önüne geçmek istiyor. Bu haftanın başlarında Netflix bu konuda zaten bazı planları olduğunu resmileştirdi. Şirket, müşterilerin ek bir ücret karşılığında hesaplarına fazladan üye eklemelerine olanak tanıyan bir sistem tanıtacak. Peki ya Netflix'in aklında şifre paylaşımının önüne geçmek için bir plan daha varsa?

NETFLIX VE PARMAK İZİ Mİ?

Bir analistin iddiasına göre, Netflix'in aklında böyle bir plan olabilir. O analist ise CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood. Wood, Netflix'in şifre paylaşımını kısıtlamak için müşterilerinden parmak izi taraması veya yüz tanıma isteyebileceğini öngörüyor.

Ben Wood, büyük yayın sağlayıcılardan birinin kişinin gerçekten orada olduğuna dair biyometrik kanıtlar isteyebileceğinden bahsetti. Wood'a göre, televizyonda parmak izi sensörü olmayacak ancak bir şey izlemek istediğinizde bunun siz olduğunuzu kanıtlamak için cep telefonunuza bir bildirim gönderilecek ve doğrulama adına parmak izinizi okutmanız veya yüzünüzü taratmanız gerekebilecek.

CCS Insight, yıllık teknoloji tahminlerinde Netflix gibi yayın hizmetlerinin kullanıcıları doğrulamak için 2023 yılına kadar bu gibi yöntemlere yöneleceğini söyledi.

Wood, Netflix'in şifre paylaşımıyla başa çıkmak için baskı altında olduğunu dile getirdi. Ayrıca, kullanıcıların gerçekliğini doğrulama yöntemleri için bankalardan dersler çıkarıp ders alacağını kaydetti.

TANITACAĞI SİSTEMİ TEST EDİYOR! ÜCRETİ DÖRTTE BİRİ KADAR

Netflix'in müşterilerin ek bir ücret karşılığında hesaplarına fazladan üye eklemelerine olanak tanıyan bir sistem tanıtacağını söylemiştik. Aslında bu plan halihazırda birkaç Latin Amerika ülkesinde test ediliyor. Test kapsamında her fazladan üye için "standart" bir Netflix planının kabaca dörtte biri değerinde bir ücret alınıyor. Netflix bu uygulamaya bağlı kalırsa, her bir ekstra alt hesabın ABD'deki maliyeti yaklaşık 3,50 ila 4 dolar arasında olacak.

Bu yılın başlarında şimdiye kadarki en büyük abone kaybını yaşayan ve abone kazanmanın yeni yollarını arayan Netflix, şifre paylaşım ücretlerine ek olarak, kasımda daha ucuz olacak reklamlı Netflix planını başlatmayı da planlıyor.

REKLAMLI NETFLIX ABONELİĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Netflix'in yeni reklamlı temel planı, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 6,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. Böylece standart temel plandan 3 dolar daha ucuz olacak. Reklamlı Netflix aboneliği, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'de hizmete sunulacak. İlk aşamada Türkiye'nin adı geçmiyor.

Reklamlı Netflix aboneliği, beklendiği üzere diğer abonelik seçeneklerinden farklı özelliklere sahip olacak. Bunlar ise şöyle sıralanıyor;