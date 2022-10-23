HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Şok! Netflix, şifre paylaşımını engellemek için bunu da yapabilir

Şok! Netflix, şifre paylaşımını engellemek için bunu da yapabilir

23.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, şifre paylaşımının önüne geçmek istiyor. Şirket, bu kapsamda müşterilerin ek bir ücret karşılığında hesaplarına fazladan üye eklemelerine olanak tanıyacak. Ancak bir analistin iddiasına göre, Netflix bunun bir tık ötesine geçerek biyometrik kanıtlar isteyebilir.

Şok! Netflix, şifre paylaşımını engellemek için bunu da yapabilir

Netflix, şifre paylaşımının şirketin gelirlere zarar verdiğine inanıyor. Bu yüzden de başkasının Netflix hesabını kullanmayı sağlayan şifre paylaşımının önüne geçmek istiyor. Bu haftanın başlarında Netflix bu konuda zaten bazı planları olduğunu resmileştirdi. Şirket, müşterilerin ek bir ücret karşılığında hesaplarına fazladan üye eklemelerine olanak tanıyan bir sistem tanıtacak. Peki ya Netflix'in aklında şifre paylaşımının önüne geçmek için bir plan daha varsa?

NETFLIX VE PARMAK İZİ Mİ?

Bir analistin iddiasına göre, Netflix'in aklında böyle bir plan olabilir. O analist ise CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood. Wood, Netflix'in şifre paylaşımını kısıtlamak için müşterilerinden parmak izi taraması veya yüz tanıma isteyebileceğini öngörüyor.

FILE PHOTO: Illustration shows Netflix logo

Ben Wood, büyük yayın sağlayıcılardan birinin kişinin gerçekten orada olduğuna dair biyometrik kanıtlar isteyebileceğinden bahsetti. Wood'a göre, televizyonda parmak izi sensörü olmayacak ancak bir şey izlemek istediğinizde bunun siz olduğunuzu kanıtlamak için cep telefonunuza bir bildirim gönderilecek ve doğrulama adına parmak izinizi okutmanız veya yüzünüzü taratmanız gerekebilecek.

CCS Insight, yıllık teknoloji tahminlerinde Netflix gibi yayın hizmetlerinin kullanıcıları doğrulamak için 2023 yılına kadar bu gibi yöntemlere yöneleceğini söyledi.

Wood, Netflix'in şifre paylaşımıyla başa çıkmak için baskı altında olduğunu dile getirdi. Ayrıca, kullanıcıların gerçekliğini doğrulama yöntemleri için bankalardan dersler çıkarıp ders alacağını kaydetti.

Abonelere kötü haber geldi: Netflix ücretsiz şifre paylaşımını kaldırıyor! Tarih verildiAbonelere kötü haber geldi: Netflix ücretsiz şifre paylaşımını kaldırıyor! Tarih verildi

TANITACAĞI SİSTEMİ TEST EDİYOR! ÜCRETİ DÖRTTE BİRİ KADAR

Netflix'in müşterilerin ek bir ücret karşılığında hesaplarına fazladan üye eklemelerine olanak tanıyan bir sistem tanıtacağını söylemiştik. Aslında bu plan halihazırda birkaç Latin Amerika ülkesinde test ediliyor. Test kapsamında her fazladan üye için "standart" bir Netflix planının kabaca dörtte biri değerinde bir ücret alınıyor. Netflix bu uygulamaya bağlı kalırsa, her bir ekstra alt hesabın ABD'deki maliyeti yaklaşık 3,50 ila 4 dolar arasında olacak.

Bu yılın başlarında şimdiye kadarki en büyük abone kaybını yaşayan ve abone kazanmanın yeni yollarını arayan Netflix, şifre paylaşım ücretlerine ek olarak, kasımda daha ucuz olacak reklamlı Netflix planını başlatmayı da planlıyor.

REKLAMLI NETFLIX ABONELİĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Netflix'in yeni reklamlı temel planı, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 6,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. Böylece standart temel plandan 3 dolar daha ucuz olacak. Reklamlı Netflix aboneliği, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'de hizmete sunulacak. İlk aşamada Türkiye'nin adı geçmiyor.

Reklamlı Netflix aboneliği, beklendiği üzere diğer abonelik seçeneklerinden farklı özelliklere sahip olacak. Bunlar ise şöyle sıralanıyor;

  • 720p'ye kadar video kalitesi (artık hem reklamlı plan hem de temel plan 720p'ye destek verecek)
  • Saatte ortalama 4 ila 5 dakika reklam gösterilecek
  • Reklamların uzunluğu 15 ila 30 saniye arasında değişecek. Reklamlar içeriklerden önce ve sonra oynatılacak.
  • Lisans kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda film ve TV programı kullanılamayacak
  • Filmler ve diziler indirilemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli videoda kendi yüzünü gördü, hayatının şokunu yaşadı!Cinsel içerikli videoda kendi yüzünü gördü, hayatının şokunu yaşadı!
Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözlerMehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler
Hepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız ettiHepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız etti
Anahtar Kelimeler:
Netflix

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

İlginizi Çekebilir

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.