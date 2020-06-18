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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS'nin yapıldığı günlerde sınırlı bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı. LGS, 20 Haziran Cumartesi saat 9.30 ve 11.30'da başlayacak. YKS; 27 Haziran Cumartesi saat 10.15'te, 28 Haziran Pazar 10.15 ve 15.45'te olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

Önümüzdeki hafta sonu 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS ve 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'nin olduğu saatlerde sınırlı bir şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu.

LGS VE YKS'NİN SINAV SAATLERİ

LGS: 20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.YKS: ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.152020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.152020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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