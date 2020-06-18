Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

Önümüzdeki hafta sonu 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS ve 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'nin olduğu saatlerde sınırlı bir şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu.
LGS: 20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak.
Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.YKS: ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.
2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.152020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.152020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45