HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı! 'Neden çıktın?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı! 'Neden çıktın?' sorusuna bakın ne cevap verdi

12.12.2020 17:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı! 'Neden çıktın?' sorusuna bakın ne cevap verdi

İstanbul Taksim'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir vatandaş ceza yedi. Polisin 3 bin 150 TL ceza kestiği vatandaş "Sıkılıyorum ve daraldım, aldığım para bana yetiyor" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabah 05.00’a kadar ülke genelinde uygulanacak kısıtlama sebebiyle Taksim ve İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

'SIKILIYORUM VE DARALDIM'

Denetimler sırasında Bağcılar’dan bunaldığı için gezmeye geldiğini söyleyen bir vatandaşa izin belgesi olmadığı için polis tarafından 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaş kendisine sorulan "Neden çıktın?" sorusuna “Sıkılıyorum ve daraldım. Aldığım para bana yetiyor” diye cevap verdi. Acelesi olduğunu söyleyen vatandaş daha sonra İstiklal Caddesi’nde yoluna devam etti.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurduAnnesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu
VGM burs sonuçları açıklanıyor mu?VGM burs sonuçları açıklanıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'

'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı

Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı

Bekçilerin yanında durup maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirildiler

Her gün yüzlerce kişi izliyor! Şantiye izleme alanına yoğun ilgi

Sosyal medyada da viral oldu! İlgiyle izliyorlar

Kocaeli'de köpek katliamı! Savcılıktan açıklama

Savcılıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.