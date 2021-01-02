Sokağa çıkma kısıtlamasında kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürgenli Köyü'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen aileler arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirini darp edince karşılıklı şikayetçi oldular.

Şikayet üzerine köye giden jandarma ekipleri kavga eden iki aileden toplam 11 kişiye izin belgesi olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesine göre kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 34 bin 980 TL idari para cezası uyguladı.

(İHA)

