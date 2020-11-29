HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı

29.11.2020 00:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da saat 20.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara trafik polisi tarafından cezai işlem uygulandı.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

İstanbul’da saat 20.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara trafik polisi tarafından cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. İstanbul’da da saat 20.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını bazı vatandaşlar ihlal etti.
Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde araçlar tek tek kontrol edildi, sokağa çıkmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetimler esnasında aşçı olduğunu belirten Filipin uyruklu bir kişi pasaportunun yanında olmadığını söyledi. Polis ekipleri tarafından pasaportu gelene kadar bekletilen şahıs, ardından cezai işlem uygulanmadan bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtıEkipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı
83 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!83 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Muhsin Fahrizade suikastine kınama

Dışişleri'nde, Fahrizade suikastine kınama

İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

Elazığ'da yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.