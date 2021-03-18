Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Samsun gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bu tarz yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi saat 05:00’te son buluyor.
1 Mart itibarıyla kentlerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı biçimde yürüterek süreci yakından takip edeceklerini ifade etmişti…
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00-05.00 saatlerinde uygulanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ise düşük ve orta riskli kentlerde 21.00-05.00 saatlerinde yapılıyor.
Yüksek ve çok yüksek riskli kentlerde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi 21.00'de başlarken, pazar bütün günü tamamen uygulanıyor ve pazartesi günü saat 05.00'te son buluyor.
Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.
Sokağa çıkma yasağı, düşük, orta riskli illerde yukarıda belirtilen saatler arasında uygulanmazken, diğer illerde akşam saatlerinde ve pazar gününün tamamında uygulanıyor.
ORTA RİSKLİ İLLER
Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Kars.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Gümüşhane, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kırıkkale, Kütahya, Düzce, Bolu, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.