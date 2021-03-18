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Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

18.03.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları illere göre farklılık gösteriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanırken, düşük ve orta riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor.

Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Samsun gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bu tarz yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi saat 05:00’te son buluyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Mart itibarıyla kentlerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı biçimde yürüterek süreci yakından takip edeceklerini ifade etmişti…

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00-05.00 saatlerinde uygulanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ise düşük ve orta riskli kentlerde 21.00-05.00 saatlerinde yapılıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli kentlerde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi 21.00'de başlarken, pazar bütün günü tamamen uygulanıyor ve pazartesi günü saat 05.00'te son buluyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Sokağa çıkma yasağı, düşük, orta riskli illerde yukarıda belirtilen saatler arasında uygulanmazken, diğer illerde akşam saatlerinde ve pazar gününün tamamında uygulanıyor.

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ORTA RİSKLİ İLLER

Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Gümüşhane, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kırıkkale, Kütahya, Düzce, Bolu, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.


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