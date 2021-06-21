Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Kabine Toplantısı bugün 16:00 itibariyle gerçekleşti. Kritik toplantının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda konuşulan NATO ile ilgili konular ve yasaklar için alınan son kararlarla ilgili açıklamalar yaptı. Çok merak edilen yasak saatleri ile ilgili soru da yanıt bulmuş oldu. Peki sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

1 Haziran 2021 itibariyle yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra başlayacak şekilde düzenlenmişti. Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamına alınmıştı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın sonrasında yapacağı açıklamayla belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz tarihi itibariyle tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkacağını ifade etti. Yani 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları Pazar günü de dahil olmak üzere tümüyle kaldırılmış olacak.

Toplantı sonrası alınan kararlar arasında müzikle ilgili yasaklar da bulunuyor. Müzik yasağı saat 24:00'a çekilecek. Şehirler arası seyahat ve şehir için toplu taşıma kısıtlamaları ise sona eriyor.

