HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi?

15.04.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda gittikçe artan koronavirüs vaka oranlarının ardından özel araçla seyahat etme şartları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Sokağa çıkma yasağının bulunmadığı saatlerde özel araçla seyahat yapılabilir mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi? İşte yanıtı...

Sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi?

Çoğalan koronavirüs vakalarının sonrasında özel araçla seyahat etme şartları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bulunmadığı saatlerde özel araçla seyahat yapılabilir mi sorusunu araştırırken, İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN SAATLERDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilmesi mümkündür. Şehirler arası yolculukları kendi özel araçları ile yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ise ihtiyaç olmayacak.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin devam etmesine müsaade edilmeyecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yeni bölüm fragmanı...İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yeni bölüm fragmanı...
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

81 ilde bugün başlıyor!

81 ilde bugün başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.