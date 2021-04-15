Çoğalan koronavirüs vakalarının sonrasında özel araçla seyahat etme şartları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bulunmadığı saatlerde özel araçla seyahat yapılabilir mi sorusunu araştırırken, İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde özel araçla seyahat edilebilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN SAATLERDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilmesi mümkündür. Şehirler arası yolculukları kendi özel araçları ile yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ise ihtiyaç olmayacak.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin devam etmesine müsaade edilmeyecektir.

