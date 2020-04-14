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Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yaptılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Konya'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden sokağa çıkarak canlı yayın yapan 2 arkadaş gözaltına alındı. 3 bin 150'şer liralık para cezasına çarptırılan 24 ve 25 yaşında 2 arkadaş, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yaptılar!

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Y.K. (25) ve U.G. (24), yasağa çıkma yasağının uygulandığı geçen cumartesi günü, dışarı çıktı. Arkadaşlardan U.G. sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, beraberindeki Y.K.'ya "Bizim dışarda ne işimiz var dayı, yasak değil mi?" diye sordu. Y.K. da "Ben bu zamana kadar, devletin verdiği veya vereceği kurallara hiçbir zaman uymadım, uymam da bilgisi olsun devletin" yanıtını verdi.

NEDEN

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntü üzerine harekete geçen Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.K. ve U.G.'yi gözaltına aldı. 2 arkadaşa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3'er bin 150'şer lira para cezası verildi. Haklarında TCK'nın 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'inci maddesinden soruşturma başlatılan 2 arkadaş, sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol kararı getirilerek, serbest bırakıldı. (DHA)

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sokağa çıkma yasağı canlı yayın

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