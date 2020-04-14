Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yaptılar!

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Y.K. (25) ve U.G. (24), yasağa çıkma yasağının uygulandığı geçen cumartesi günü, dışarı çıktı. Arkadaşlardan U.G. sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, beraberindeki Y.K.'ya "Bizim dışarda ne işimiz var dayı, yasak değil mi?" diye sordu. Y.K. da "Ben bu zamana kadar, devletin verdiği veya vereceği kurallara hiçbir zaman uymadım, uymam da bilgisi olsun devletin" yanıtını verdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntü üzerine harekete geçen Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.K. ve U.G.'yi gözaltına aldı. 2 arkadaşa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3'er bin 150'şer lira para cezası verildi. Haklarında TCK'nın 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'inci maddesinden soruşturma başlatılan 2 arkadaş, sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol kararı getirilerek, serbest bırakıldı. (DHA)

