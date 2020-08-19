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Sokağa çıkma yasağında kocasının 100 kez tecavüzüne uğradı!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

Victoria Derbyshire tarafından hazırlanan BBC Panaroma programına katılan ve ismi sadece "Jess" olarak açıklanan bir kadın, koronavirüs salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında kocasının kendisine yüzden fazla kez tecavüz ettiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağında kocasının 100 kez tecavüzüne uğradı!

İngiltere'de karantina sürecinde aile içi şiddet ve tacizlerde büyük artış meydana geldi. Bir kadın, kocası tarafından yüzden fazla kez tecavüze uğradığını bir televizyon programında anlattı.

Jess isimli kadın, karantinanın ilk günlerinde kocası ile evde televizyon izlerken kocasının kendisi ile ilişkiye girmek istediğini kendisi istemeyince zorla kendisine sahip olduğunu söyledi.

Daha sonraları kendisine tecavüz etmeden önce, perdeleri kapattığını, televizyonun sesini kimsenin çığlıklarını duymaması için yükselttiğini söyledi.

Talihsiz kadın son tecavüzde evden kaçıp polise haber verdiğini söyledi. Jess, kocasının daha önce de evine gelen annesini odaya kilitleyip dövdüğünü, hükümetin sokağa çıkma kısıtlaması uygulayınca sürekli şiddet uygulayan kocası ile aynı evde kalmanın zor olacağını bildiğini ama başka seçeneğininin olmadığını söyledi.

Programı izleyen izleyiciler sosyal medya hesaplarından kadının kocasına büyük tepki gösterdiler.

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