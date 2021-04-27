Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Tam kapanmada sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?

26 Nisan tarihinde yapılan Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararını paylaştı. Tam kapanma kararının alınmasının ardından ise birçok kişi sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin yayınlanmasının ardından sokağa çıkma yasağının cezası da belli oldu. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir. Sokağa çıkma cezasını sorgulama için bir ekran bulunmuyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, 13 Nisan 2021'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısındaki kararlar doğrultusunda 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girildiği ve kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise düşüş eğilimine girdiği belirtildi.
Bu çerçevede 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatılarak, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.