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Sokak isimlerinden 3 harf kalktı, İsveç karıştı

24.02.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Sokak isimlerinden 3 harf kalktı, İsveç karıştı

İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan yabancıların telaffuzunu kolaylaştırmak için sokak adlarında yer alan İsveç alfabesinden 3 harfin kaldırılması kararı İsveçlileri kızdırdı. Bunun kültürlerine yapılan saygısızlık olduğunu söylediler.

İsveç’in öğrenci nüfusunun fazla olduğu Göteborg kentinde bulunan Kültür Komitesi’nde Ilımlılar, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller partilerinin temsilcileri, kentte yaşayan yabancıların telaffuzunu kolaylaştırmak için sokak adlarındaki İsveç alfabesinde yer alan 3 harfin kaldırılmasını önerdi. Komitede, Kalleback semtinde bulunan bazı sokak adlarının, göçmen ve yabancı kiracılar için sorun teşkil ettiği gerekçesiyle İsveç alfabesinde bulunan 3 harfi içeren eski isimlerin değiştirilmesi önerildi.

"İSVEÇ KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORSANIZ BAŞKA ÜLKEYE GİDİN"

İskandinavca’ya özgü harflerin kaldırılarak sokak isimlerinin değiştirilmesine yönelik öneri İsveçlilerin tepkisini çekti. Milli Muhafazakar ve İsveç Demokratları partileri, söz konusu girişime şiddetle karşı çıktı.

İsveç Demokratları tarafından yapılan açıklamada, "İsveç alfabesi benzersizdir. Yabancı kiracıların İsveççe sokak adlarını mükemmel telaffuz etmekte zorlanmasını gayet iyi anlıyoruz ancak bunun bir önemi yok" ifadeleri kullanıldı.

İsveç Demokratları’ndan Nima Gholam, sosyal medya hesabı üzerinden ülkede yaşayan göçmen ve yabancıları hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Eğer İsveççe öğrenmek ve İsveç kültürünün bir parçası olmak istemiyorsanız başka bir ülkeye gidebilirsiniz" dedi.

"İSVEÇ KÜLTÜRÜ TAMAMEN ORTADAN KALDIRILACAK"

Söz konusu öneri daha sonra Şehir Kültür Komitesi tarafından 1'e karşı 10 oyla kabul edildi. Kararın kabul edilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler hızla büyüdü. Çok sayıda İsveçli, “İsveç dili ve kültürüne yönelik bir saldırı” olduğu gerekçesiyle karara tepki gösterdi. Öfkeli sosyal medya kullanıcıları, karar kapsamının sokaklarla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, “Bugün Göteborg'daki sokak isimleri değişir, daha sonra ise her şey. Böylece İsveç kültürü tamamen ortadan kaldırılacak” diyerek tepkilerini ortaya koydu. Bir grup kullanıcı ise söz konusu karar nedeniyle adlarını değiştirmek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

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