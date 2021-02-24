Sokak isimlerinden 3 harf kalktı, İsveç karıştı

İsveç’in öğrenci nüfusunun fazla olduğu Göteborg kentinde bulunan Kültür Komitesi’nde Ilımlılar, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller partilerinin temsilcileri, kentte yaşayan yabancıların telaffuzunu kolaylaştırmak için sokak adlarındaki İsveç alfabesinde yer alan 3 harfin kaldırılmasını önerdi. Komitede, Kalleback semtinde bulunan bazı sokak adlarının, göçmen ve yabancı kiracılar için sorun teşkil ettiği gerekçesiyle İsveç alfabesinde bulunan 3 harfi içeren eski isimlerin değiştirilmesi önerildi.

"İSVEÇ KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORSANIZ BAŞKA ÜLKEYE GİDİN"

İskandinavca’ya özgü harflerin kaldırılarak sokak isimlerinin değiştirilmesine yönelik öneri İsveçlilerin tepkisini çekti. Milli Muhafazakar ve İsveç Demokratları partileri, söz konusu girişime şiddetle karşı çıktı.

İsveç Demokratları tarafından yapılan açıklamada, "İsveç alfabesi benzersizdir. Yabancı kiracıların İsveççe sokak adlarını mükemmel telaffuz etmekte zorlanmasını gayet iyi anlıyoruz ancak bunun bir önemi yok" ifadeleri kullanıldı.

İsveç Demokratları’ndan Nima Gholam, sosyal medya hesabı üzerinden ülkede yaşayan göçmen ve yabancıları hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Eğer İsveççe öğrenmek ve İsveç kültürünün bir parçası olmak istemiyorsanız başka bir ülkeye gidebilirsiniz" dedi.