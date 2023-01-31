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Sokak köpeği boğazından ısırmıştı! Minik Emir Mete'nin ölümündeki detay gündem yarattı: Sahiplenip sokağa salmış

31.01.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da arkadaşlarıyla top oynadığı sırada sokak köpeğinin boğazından ısırdığı 10 yaşındaki Emir Mete'nin ölümü Türkiye'yi kahretti. 4'üncü sınıf öğrencisi Emir gece saatlerinde toprağa verilirken, saldırgan köpek ve sahibiyle ilgili ortaya çıkan detay gündem yarattı. Minik Emir'i öldüren köpeğin 25 Ocak'ta sahiplenildiği 5 gün sonra ise sokağa salındığı ortaya çıkarken, köpeği sahiplendiği belirlenen ve gözaltına alınan H.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sokak köpeği boğazından ısırmıştı! Minik Emir Mete'nin ölümündeki detay gündem yarattı: Sahiplenip sokağa salmış

Van'dan gelen korkunç ölüm haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Dün saat 17.30 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi Yoğurçuoğlu Sokak'ta yaşanan olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Sitede, evlerinin bulunduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, köpeğin saldırısına uğradı. Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Emir Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi.

BOĞAZINDAN ISIRILDI, KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'yi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Emir Mete, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yakalanan Köpek, Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan bakım merkezine götürüldü.

SALDIRI

SAHİPLENDİKTEN 5 GÜN SONRA SOKAĞA SALMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta köpeği sahiplenen, 30 Ocak'ta ise sokağa salan H.K. gözaltına alındı.

KOPEK

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Dün akşam otopsi işlemleri tamamlanan Emir Mete'nin cenazesi ise ailesine teslim edildi. Emir Mete, yaşadığı mahallede bulunan Selimbey Mezarlığı'nda gece saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZE

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(DHA)

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