Sokak köpeği dehşeti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Soruşturma açıldı

Sakarya'dan 1 ay önce Ankara'ya taşınan ailenin oğlu Tunahan Yılmaz, dün sabah Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalleli tarafından kurtarılan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Yılmaz’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayın, Mülkiye müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

(DHA)





