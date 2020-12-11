'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası! Gözyaşlarına boğuldular

Yahyakaptan Mahallesi’ndeki sitenin içinde bulunan yeşil alanda, 3 sokak köpeği ölüsü görenler, yetkililere haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek, çalışma başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ise köpek ölülerini incelenmek üzere barınağa götürdü.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Köpeklerin öldürüldüğünü duyan mahalleli de olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Uzun süredir mahalle halkının sokak köpekleri konusunda şikayetçi olduğunu söyleyen Tuba Çolpan, “Sabah işe giderken mahalleden tanıdıklarım bana ölü köpeklerin fotoğraflarını attı. Yürüyüş yaparken köpekleri ölü halde bulmuşlar. Hemen toplandık, ne olabilir, diye konuştuk. Köpeklere baktığımızda uyuşturucu iğne vurulduğunu gördük. Arkadaşlarımızdan biri de gece silah seslerini duymuş, havalı tüfekle gezen 3 kişiyi görmüşler dün gece ama ne olduğunu tam olarak anlayamamışlar” diye konuştu.

‘GEREKİRSE GECE NÖBET TUTAR YİNE DE KİMİN YAPTIĞINI BULURUZ’

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirten Çolpan, “Akşam 9’dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması var, normal bir vatandaşın işi olamaz bu. Bu ancak resmi kurumlardan bir şekilde cesaret ya da izinlerle dışarı çıkıp buradaki kalabalık köpek popülasyonun azaltmak için yapılmış bir eylem bu. Uzun zamandır çok şikayet geliyor, çok fazla köpek popülasyonu olduğu için. Bunlara bir şey yapılmalı, diye bir çözüm aranıyordu, demek ki bulunan çözüm buymuş. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama ben bu işin normal bir kişi tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Bu işin arkasını bırakmayacağız, kimin yaptığı belli olacak. Bu hayvanlar sahipsiz değil, gerekirse gece biz buradaki hayvanseverler olarak vardiyalı olarak nöbet tutarız bu hayvanların başında” dedi.