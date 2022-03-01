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Sokak ortasında bıçaklamıştı! Vahşeti önceden sosyal medyadan duyurmuş: Öleceksin...

01.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Necmettin Gündüz (37) boşandığı eşi Müzeyyen Baykal'ı (36) sokak ortasında bıçakla yaraladı. Gündüz'ün olaydan 1 gün önce sosyal medyadan 'Birlikte öleceğiz' adıyla hesap açarak, 'Öleceksin' paylaşımda bulunduğu ve Baykal'ın cep telefonuna tehdit mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Gündüz için hazırlanan iddianamede 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi cezası istendi. İşte kan donduran olayın detayları!

Sokak ortasında bıçaklamıştı! Vahşeti önceden sosyal medyadan duyurmuş: Öleceksin...

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 8 Aralık günü saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi'nde Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Necmettin Gündüz, ilçe merkezinde, 1 yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen Baykal ile karşılaştı. Gündüz, iddiaya göre, eski eşine bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Baykal, yardım isterken, Gündüz ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada durumu fark eden Sarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı da çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Necmettin Gündüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Müzeyyen Baykal ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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'ANNENLE BERABER ÖLECEĞİZ' YAZMIŞ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Necmettin Gündüz hakkında, 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Baykal'ın, Gündüz tarafından orta derece kırık olacak şekilde sırtı, sağ omzu, karnının sağ üst kısmı gibi öldürücü bölgelerinden birden çok sayıda darbe ve suçta kullanılan bıçakla hayati tehlikeye neden olacak derecede yaralandığı belirtildi. İddianamede Gündüz'ün olaydan 1 gün önce kızlarına 'Annenle beraber öleceğiz' yazılı mesaj attığı, aynı gün 'Instagram' uygulamasından 'Birlikte öleceğiz' adıyla hesap açıp, 'Öleceksin' paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Paylaşımı gören Baykal'ın, ekran görüntüsü alıp, altına 'Artık hayatına bak, peşimi bırak' notunu düşerek gönderdiği, Gündüz'ün bunun üzerine 'Peşini bıraktım artık umurumda değil' diye karşılık verdiği de iddianamede yer aldı. Baykal'ın, kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söylediği Gündüz'ün 'Ama 1 gün öleceğiz, öleceksin öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, birlikte öleceğiz' diye cevap yazdığına da iddianamede belirtildi.

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'SENİ ÖLDÜRECEĞİM, SON DUANI ET'

İddianamede ayrıca olay günü uçakla önce İstanbul'dan Kayseri'ye buradan da taksiyle Şarkışla'ya geçen Necmettin Gündüz'ün attığı tehdit mesajları için kendisi hakkında jandarmaya şikayette bulunduktan sonra köye dönmek üzere durakta bekleyen Müzeyyen Baykal'ı montunun arka yakasından tutup, yere düşürdüğü ardından elindeki bıçakla "Seni öldüreceğim, son duanı et" dediği de yer aldı.

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Gündüz'ün yanına yaklaşmak isteyenleri bıçakla uzaklaştırdığını ardından da Baykal'ı bıçakladığı kaydedildi. İddianamede, Gündüz'ün her ne kadar eski eşinin kendisini aldattığı kişiyle görüşmesi nedeniyle bu süreçte yaşadığı psikolojik çöküntüyle anlık öfke sonucu yaralama kastı olmadan böyle bir şey yaptığını ifadesinde söylese de müştekiyi öldürme kararı verdiği, tehdit söylemlerini kullandığı, olay sabahı ve öncesinde aldığı kararla belirli plan dahilinde, ruhi sükunet içinde eylemlerini işlediğinin altı çizildi.

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'AMACIMIZ SANIĞIN İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILMASI'

İddianameyi değerlendiren avukat İslam Gezer, başlattıkları hukuk mücadelesi kapsamında savcılık makamınca hazırlanan iddianamenin sevindirici olduğunu söyledi. Gezer, "İddianame tam da sanığın yaptığı eyleme karşılık gelmektedir. Bu süreçte müvekkilime yönelen ve onu şikayetinden vazgeçirmeye yönelik tehditlere karşı da gerekli yasal işlemler yapılmış ve takip edilmektedir. Amacımız, herhangi bir ad altında indirim uygulanmadan sanığın cezalandırılmasıdır. Her zaman dediğim gibi hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" dedi.

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Baykal'ın avukatlarından Elif Büşra Berber de "Savcılık tarafından yapılan soruşturma neticesinde sanık hakkında düzenlenen iddianame, müvekkilimizin yaşadığı mağduriyeti bir nebze gidermek adına verdiğimiz mücadelemizin sonuçsuz kalmadığının bir ispatıdır. Sanığın gerçekleştirdiği eylem Türk Ceza Kanunu'nda 13 ile 20 yıl arasında cezaya hükmedilmesini öngörüyor. Sanığın eylemini planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini mahkeme huzurunda da ispat ederek, hükmedilecek cezanın alt sınırdan uzaklaştırılarak verilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

(DHA)

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