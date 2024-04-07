Sokak ortasında dehşet! 70'lik dede silahını çekti, ortalığı kana buladı

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; İsmail Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. aynı silahla kendini de vurdu.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





