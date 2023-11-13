HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

13.11.2023 12:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Ahmet Dişçi (51), boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi'yi (47) sokak ortasında av tüfeği ile vurdu. Ağır yaralanan Dişçi ile yoldan geçerken saçma isabet eden Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa, hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı. İşte detaylar...

Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Dişçi ile boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi arasında sokakta tartışma çıktı. Bu sırada Ahmet Dişçi, av tüfeği ile peş peşe ateş açtı.

4c83466402b1c5c6a9bb024a8a1b7d90

Tüfekten çıkan saçmalar Emine Dişçi ile bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa'ya ve park halindeki bazı araçlara isabet etti.

ba1e5255f45c1c80a4fca6a2162760b0

İhbarla olay yerine çok sayıda ekip, gönderildi. 2 kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dişçi yoğun bakıma alındı, Mustafa'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

85ef8bdd53c73a4000f2cdb7416dcc64

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekrar aday gösterileceği söylenmişti! Bir araya geldilerTekrar aday gösterileceği söylenmişti! Bir araya geldiler
Cadde ortasında şoke eden anlar! Araçtan inip birbirlerine saldırdılarCadde ortasında şoke eden anlar! Araçtan inip birbirlerine saldırdılar
İngiliz bakanı görevden aldıran sözler! Filistin yürüyüşleri ülkede kriz yarattıİngiliz bakanı görevden aldıran sözler! Filistin yürüyüşleri ülkede kriz yarattı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Popstar Mehtap’dan bomba Seda Sayan iddiası! "Bunu tüm Türkiye duysun"

Popstar Mehtap’dan bomba Seda Sayan iddiası! "Bunu tüm Türkiye duysun"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

İngiliz bakanı görevden aldıran sözler! Filistin yürüyüşleri ülkede kriz yarattı

İngiliz bakanı görevden aldıran sözler! Filistin yürüyüşleri ülkede kriz yarattı

Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.