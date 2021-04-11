HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında dehşeti yaşattılar!

Sokak ortasında dehşeti yaşattılar!

11.04.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri kişiye tekme, tokat ve sopayla saldıran kişiler cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Sokak ortasında dehşeti yaşattılar!

Olay, Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, henüz bilinmeyen nedenle sokakta 3 kişiyle tartışmaya başladı.

YERE YATIRIP DÖVDÜLER

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden ikisi, tartıştıkları kişiyi yere yatırıp tekme, tokat ve sopayla darbetti.

SESİNİ ÇIKARMADAN İZLEDİ

Üçüncü kişi ise sokakta olayı izledi. Elinde sopa olan kişi, yere yatırdıkları kişi ayağa kalkınca bu sefer de yakasından çekiştirdi.

2 kişinin tartıştıkları kişiyi darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

yere-yatirdiklari-kisiyi-sopayla-dovduler_3289_dhaphoto3

yere-yatirdiklari-kisiyi-sopayla-dovduler_3289_dhaphoto2

yere-yatirdiklari-kisiyi-sopayla-dovduler_3289_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Antalya ve Artvin'de iftara kaç dakika kaldı? Antalya ve Artvin'de iftara kaç dakika kaldı?
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.