Sokak ortasında dehşeti yaşattılar!

Olay, Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, henüz bilinmeyen nedenle sokakta 3 kişiyle tartışmaya başladı.

YERE YATIRIP DÖVDÜLER

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden ikisi, tartıştıkları kişiyi yere yatırıp tekme, tokat ve sopayla darbetti.

SESİNİ ÇIKARMADAN İZLEDİ

Üçüncü kişi ise sokakta olayı izledi. Elinde sopa olan kişi, yere yatırdıkları kişi ayağa kalkınca bu sefer de yakasından çekiştirdi.

2 kişinin tartıştıkları kişiyi darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

DHA



