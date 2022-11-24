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Sokak ortasında genç kıza taciz... Çığlığını duyunca havaya ateş açarak kurtardı! 'Yine olsa yine yaparım'

24.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını görünce silahla havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayan Y.E.'nin ateş açtığı anlar, bir mahalle sakinin kamerasına yansıdı. Şüpheliyi iş yerine götürüp dövdüğü anları kameraya kaydeden Y.E, "Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Korkmadım. Yine olsa yine yaparım" dedi. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında genç kıza taciz... Çığlığını duyunca havaya ateş açarak kurtardı! 'Yine olsa yine yaparım'

Şoke eden olay, 22 Kasım'da saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını gördü. Genç kızın çığlıkları üzerine Y.E. babasına ait olduğunu belirttiği ruhsatlı silahla havaya ateş açtı.

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Y.E., silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayarak iş yerine götürdü. Adı öğrenilemeyen genç kız oradan ayrılırken, Y.E. genç tacizciyi dövdüğü anları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

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"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Yaşananları anlatan Y.E., "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

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Y.E.'nin ateş açtığı anlar bir mahalle sakinin kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Küçükçekmece taciz

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