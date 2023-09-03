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  4. Sokak ortasında kadına darp: Dehşet anları kamerada! 'Seni delik deşik ederim'

Sokak ortasında kadına darp: Dehşet anları kamerada! 'Seni delik deşik ederim'

03.09.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında darp etti. 'Dokunma' diye bağıran kadının yardımına ise başka bir vatandaş geldi. Kadını darp eden kişi ise olaya müdahale eden bir vatandaşı, 'gelirsen seni delik deşik ederim' diyerek tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde biri kadın iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

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Tartışmanın büyümesiyle yere oturan kadını kaldırmak isteyen kişi, kadına vurmaya başladı. 'Dokunma' diye bağıran kadının yardımına ise başka bir vatandaş geldi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, yerde oturan kadına tokat atarak 'Sen ne içtin?' diye bağıran kişi, çevredekilere de kadının alkollü olduğunu söylüyor. Kendisine müdahale etmeye çalışan bir vatandaşı da 'gelirsen seni delik deşik ederim' diyerek tehdit ediyor.

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(DHA)

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