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Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 08:41 | Son Güncelleme

Çorum'da Barış İ., Irak uyruklu kız arkadaşı N.B.'yi çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Barış İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, kentin en kalabalık bölgelerinden Gazi 4. Sokak'ta meydana geldi. Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen Irak uyruklu kız arkadaşı 17 yaşındaki N.B., ile karşılaştı. Barış İ. ile N.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan Barış İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)


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Çorum bıçaklama

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