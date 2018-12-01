HABER

Sokak ortasında koca dehşeti! Kızının gözü önünde defalarca bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir kadın boşanmak istediği kocası tarafından kızının gözü önünde sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kadın çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Bir çocuk annesi Sinem K., kocası Ali K., tarafından sokak ortasında babasının gözü önünde 5 yerinden bıçaklandı. Ali K. olay yerinden kaçarken, talihsiz kadın çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ali K. ve Sinem K., 3 yıl önce evlendi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ali K. ile Sinem K (22). arasında sık sık tartışma yaşandı. Sinem K., bir süre sonra kız çocuğunu da yanına alarak babası Murat B.'nin Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine yerleşti. 6 ay sonra Ali K. eşi Sinem K., ile görüşerek uyuşturucu kullanmayacağına dair söz verdi. Kocasının söyledikleri karşısında ikna olan Sinem K., evine geri döndü. Evine geri dönen Sinem K. ile Ali K., arasında yeniden tartışma yaşandı. Uyuşturucu kullanmaya devam ettiği öne sürülen Ali K., iddialara göre eşine şiddet uygulamaya başladı.

KIZI GÖZÜNÜN ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI

Yaklaşık 15 gün önce çocuğunu yanına alarak yeniden baba evine dönen Sinem K., kocası Ali K.'dan boşanmak için de hazırlık yaptı. Bir markette işe başlayan Sinem K.'nın peşini bırakmayan kocası çocuğunu görmek istediğini söyledi. Sinem K. da bu isteğe olumlu cevap verdi. Çocuğunu görmek için Sinem K.'nın babasına ait eve gelen Ali K., eşi Sinem K.'ya çocuğu yanında götüreceğini söyleyince çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinem K. babası Murat B. ve Ali K., birlikte evden dışarı çıktılar. Tartışma sokakta da devam edince Ali K. yanında taşıdığı bıçakla eşi Sinem K.'yı beş yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinem K., babası ve çevredeki vatandaşlar tarafından 100 metre ileride bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinem K., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BİRBİRLERİNE SARILARAK TESELLİ BULMAYA ÇALIŞTILAR

Kızının gözlerinin önünde bıçaklanmasına şahit olan baba Murat B., şoka girdi. Hastanenin acil servis kapısının önünden bir an olsun ayrılmayan Murat B., gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Tülay B.'yi durumdan haberdar eden acılı babayı, yakınları teselli etti. Hastaneye gelen anne Tülay B., gözyaşları içinde kocasına sarıldı.

"AĞLAMA ANNE, BEN İYİYİM"

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinem K., ambulansa götürülürken annesi Tülay B.'nin ağladığını gördü. Beş yerinden bıçaklanan Sinem K., sedyeden annesine seslenerek, "Ağlama anne, ben iyiyim" dedi.

Olayla ilgili polisin çalışmaları devam ediyor. (DHA)


'Soyunmayacağım' demişti! Türkiye aşığı güzel sözünü tutamadı'Soyunmayacağım' demişti! Türkiye aşığı güzel sözünü tutamadı
İsveç'te 'şansın yok' denildi, Türkiye'de yeniden doğduİsveç'te 'şansın yok' denildi, Türkiye'de yeniden doğdu
Karısını sokak ortasında bıçakladıKarısını sokak ortasında bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul bıçaklama sultangazi

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Whatsapp'tan kadının müstehcen görüntülerini kaydedip eşi ve akrabalarına yolladı!

Whatsapp'tan kadının müstehcen görüntülerini kaydedip eşi ve akrabalarına yolladı!

Ahmet Kural Sıla olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp raporundan önce...

Ahmet Kural Sıla olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp raporundan önce...

UEFA güncel kulüp sıralaması (30 Kasım)

UEFA güncel kulüp sıralaması (30 Kasım)

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Suriyelilerle ilgili korkutan uyarı: Gitmezlerse...

O teklif TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı: Plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak

Herkesi ilgilendiriyor! Artık ücretli olacak

Kandilli Rasathanesi merak edilen soruyu cevapladı! Bu kış nasıl geçecek?

Merak edilen soru cevaplandı! Bu kış nasıl geçecek?

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

İğrenç olay! 'Kocam görürse kötü olur' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölen arkadaşının elini bırakamadı!

Ölen arkadaşının elini bırakamadı!

Beylikdüzü'nde İranlılara baskın!

Beylikdüzü'nde İranlılara baskın!

Balıkesir'de ilginç olay! Kameraya silahlı saldırı...

İlginç olay! Kameraya silahlı saldırı...

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Bunu yapan artık yandı

Günlük burç yorumları: 1 Aralık Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

1 Aralık Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Berat Albayrak'a sınırsız yetki iddiası

Berat Albayrak'a sınırsız yetki iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.