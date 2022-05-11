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Sokak ortasında korkunç dayak! 10 kişi saldırdı, bayılana kadar dövdü

11.05.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te Muharrem M., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen kişi ve 9 arkadaşı tarafından sokak ortasında dövüldü. 10 klişil grup, Muharrem M'yi bayılana kadar döverken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sokak ortasında korkunç dayak! 10 kişi saldırdı, bayılana kadar dövdü

Bilecik’te yaşayan Muharrem M., geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasimbey Caddesi Şehitler Parkı önünde, daha önce kavga edip aralarında husumet olan 1 kişi ve 9 arkadaşı ile karşılaştı.

BAYGINLIK GEÇİRİNCE BIRAKTILAR

İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muharrem M., 10 kişi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Gruptan bazıları yere düşerek yaralanan ve baygınlık geçiren Muharrem M.’nin etrafındaki arkadaşlarını uzaklaştırdı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Vücudunda kırıklar olan ve hastaneden darp raporu alan Muharrem M., kendisini dövenlerden şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı. Muharrem M.’nin 10 kişi tarafından dakikalarca dövüldüğü o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muharrem M.’nin husumetli olduğu kişi ile tartıştığı ardından çıkan kavgada ise 10 kişinin yere düşen Muharrem M.’yi tekmeleyip oradan uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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