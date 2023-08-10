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Sokak ortasında kurşun yağdırmışlardı! '7 Bela Taner' cinayetinde yeni gelişme

10.08.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda düzenlenen silahlı saldırıda “7 Bela Taner” lakaplı Taner Şanlı (36) hayatını kaybetti. Motosikletle silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 katil zanlısı, polis ekipleri tarafından Pendik’te yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşte detaylar...

Sokak ortasında kurşun yağdırmışlardı! '7 Bela Taner' cinayetinde yeni gelişme

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan iki kişi yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

01

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Saldırıda kolundan hafif şekilde yaralanan B.K. ile göğsünden ağır şekilde yaralanan “7 Bela Taner” lakaplı Taner Şanlı (36) müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede hemen ameliyata alınan Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı B.K.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulundu. Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etti.

02

SALDIRGANLARIN GELDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Öte yandan Taner Şanlı’nın hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların ara sokaktan geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki saldırgan caddede ara sokağa giriyor şahıslar ardından bulvara çıkıyor.

KATİL ZANLILARI PENDİK’TE YAKALANDI

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şahısların Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda katil zanlıları, dün Pendik’te polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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BİRÇOK OLAYA KARIŞTIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Taner Şanlı’nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan husumetlisinin iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu’nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı’nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

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İLAÇLI MEYVE SUYUYLA POLİSLERİ UYUTMUŞTU

Yaralanan Şanlı yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliği tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar’da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

İHA

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cinayet Beyoğlu

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