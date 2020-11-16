Sokak ortasında şiddete maruz kalan çocuğa ve ailesine destek

Şanlıurfa Valiliği, çocuğa sokak ortasında şiddet uygulayan şahsın tutuklandığını ve mağdur çocuğa ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanacağını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Eyyübiye ilçesinde 14 Kasım 2020 günü meydana gelen küçük bir çocuğumuzun darp edildiği vicdanları yaralayan olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, görüntüleri inceleyen güvenlik güçlerimiz tarafından kimliği tespit edilen M.A. adlı şahıs olayın yaşandığı gün gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca yaşanan üzücü olaya maruz kalan evladımız ve ailesiyle irtibata geçilmiş olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır" denildi.

