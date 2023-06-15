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Sokak ortasında silah çektiği eşine dehşeti yaşatmıştı! Video paylaştı: 'Cani damgası yedim, işin aslı öyle değil'

15.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sadık Ş. isimli kişi, boşanma aşamasındaki eşi E.Ş.Y.’nin önünü kesip, tabanca zoruyla kadını araca bindirmeye çalıştı. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı. Konuya ilişkin video paylaşan firari Sadık Ş., "Videoyu izleyen çoğu insan bana hak vermemiş. Toplumda ’Cani’ diye damga yedim. İşin aslı öyle değil. Eşim ve ailesi beni sömürdü" dedi. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında silah çektiği eşine dehşeti yaşatmıştı! Video paylaştı: 'Cani damgası yedim, işin aslı öyle değil'

Dehşete düşüren olay, 2 gün önce Darıca ilçesinde Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşi E.Ş.Y.’nin önünü keserek silah doğrulttu. Kadına tehditler savuran ve küfür eden Sadık Ş., boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirmeye çalıştı. Market alışverişi dönüşü neye uğradığını şaşıran kadın, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Yüzünde cerrahi maske bulunan Sadık Ş., kadının arabaya binmemesi üzerine olay yerinden kaçtı.

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'BENİ SÖMÜRDÜLER'

Konuya ilişkin video paylaşan Sadık Ş., "2 gün önce başıma bir olay geldi, aslında 8 sene önce geldi. Yıllar önce Suriye’den gelenlerle kardeş aile edinirdik. Ben de şu an evli olduğum eşimin ailesini kardeş aile olarak seçtim. Bütün yardımlarını yaptım. Kızları ile tanıştık evlendik. Bu ailenin her istediğine, her eksikliğine koştum. Bunu Allah rızası ve insanlık için yaptım. Olayda çekilen videoyu izleyenlerin çoğu bana hak vermemiş. Toplumda ’Cani’ diye damga yedim. İşin aslı öyle değil. Tek tarafı dinleyerek biz hiçbir zaman kadını veya erkeği koruyamayız. Adalet yerini bulsun diye mutlaka iki tarafı dinlemek zorundayız. Ben bu insanların her tür yardımlarına koştum. Ne dediyseler yaptım. Eşim benimle ikinci evliliğini yapmıştı. Şimdi üçüncü evlilik peşinde, yaşı 25. Ahlak diyoruz ya, ahlak. İnsanlarla evlenip kullanmak ne demektir, tahmin edebiliyor musunuz? Bu aile beni sömürdüğü için 8 ay boyunca zorluk yaşadım. İstemekle sonu gelmiyor, her Allah’ın günü istiyorlar" diye konuştu.

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Polis ekipleri firari adamı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tehdit Kocaeli silah

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