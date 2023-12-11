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  4. Sokak ortasında taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 3'ü ağır, 12 yaralı

Sokak ortasında taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 3'ü ağır, 12 yaralı

11.12.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da çıkan, taşlı sopalı 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki araçlarda yaptığı aramada 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Daksu ve Alatosun mahallelileri arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Polis ekiplerinin olay yerindeki araçlarda yaptığı aramada 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

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Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kırsal Daksu ve Alatosun mahallelerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

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Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga
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