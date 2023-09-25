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  4. Sokak ortasında yere yatıp... Hem şaşkına çeviren hem yürek sızlatan anlar! "Kuğu Gölü balesi yapıyor"

Sokak ortasında yere yatıp... Hem şaşkına çeviren hem yürek sızlatan anlar! "Kuğu Gölü balesi yapıyor"

25.09.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler hayretler içerisinde bıraktı. Bir gencin uyuşturucu maddenin etkisiyle sokak ortasında yerlere yatıp dans ettiği ve tuhaf hareketler yaptığı anlar kaydedildi. O anlarda gencin yaptığı ilginç hareketler, yaşananları görüntüleyenler tarafından 'Kuğu Gölü balesi' yorumlarına neden oldu.

Düzce'de kaydedilen görüntüler izleyenlerde hem şaşkınlık yarattı hem de yürekleri sızlattı. Kullandığı uyuşturucu maddenin etkisindeki bir genç, sokak ortasında kendisini yere atıp dans etmeye başladı.

YERDE DANS ETTİ

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sosyal medyada da hızla yayıldı. Yerde tuhaf hareketler sergileyen gencin, bu sırada anlaşılmaz sözler söylediği de görüldü.

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Olayda; o anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler tarafından 'Kuğu Gölü balesi yapıyor abi' şeklinde yorumlar da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu

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