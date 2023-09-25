Sokak ortasında yere yatıp... Hem şaşkına çeviren hem yürek sızlatan anlar! "Kuğu Gölü balesi yapıyor"

Düzce'de kaydedilen görüntüler izleyenlerde hem şaşkınlık yarattı hem de yürekleri sızlattı. Kullandığı uyuşturucu maddenin etkisindeki bir genç, sokak ortasında kendisini yere atıp dans etmeye başladı.

YERDE DANS ETTİ

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sosyal medyada da hızla yayıldı. Yerde tuhaf hareketler sergileyen gencin, bu sırada anlaşılmaz sözler söylediği de görüldü.

Olayda; o anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler tarafından 'Kuğu Gölü balesi yapıyor abi' şeklinde yorumlar da yapıldı.