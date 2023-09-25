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Yolun ortasına halıyı bırakıp kaçtılar, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı! İstanbul'da korkunç olay: O cesedi fark eden kadın da karakola götürüldü

25.09.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün günün son saatlerinde İstanbul'un Pendik ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Yaşlı bir kadın, bir aracın yola halı bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştığını gördü. Ancak halıda bir gariplik vardı. Kadının ihbarı üzerine polis olay yerine geldi, sokağa giriş-çıkışlar yasaklandı. Adeta mumya gibi sarılan o ceset mahalle sakinlerini tedirgin ederken kadın karakola götürüldü.

Yolun ortasına bırakılan halıya sarılıp sarmalanmış cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip cesedi yolun ortasından kaldırırken sokağa girişler çıkışlar yasaklandı. Olayı gören mahalle sakini kadın da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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ARAÇTAN YOLUN ORTASINA ATIP KAÇTILAR

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı.

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YOLDAKİ HALIYI YAŞLI KADIN FARK ETTİ

Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı bir cesedin yola atıldığını fark etti ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı.

O KADIN DA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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