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Dehşete düşüren olay! Sokak ortasındaki borç kavgası kanlı bitti

26.05.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada Sait K., Müslüm Tater'i (27) sokak ortasında bıçaklayarak, öldürdü. Polis, kaçan Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dehşete düşüren olay! Sokak ortasındaki borç kavgası kanlı bitti

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5864 Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan Sait K. ile Müslüm Tater arasında, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Sait K., Tater'i bıçakladı. Sait K., olay yerinden kaçarken, Tater ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, Tater'in çevresinde toplanıp, yardım etmeye çalışırken, sağlık ekibi de çağırdı. İhbarla kısa sürede gelen sağlık görevlileri, Tater'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Müslüm Tater, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri, Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olay sonrası yaşananların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çevredekilerin Müslüm Tater'e yardımcı olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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DHA

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Mersin
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