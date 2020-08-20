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Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Samsun'da, Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına kabza ve dipçik ile vurarak darbettikten sonra tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldüren ve olay yerinden geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Cemil G.’nin de yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen saldırıyla bağlantıları olduğu saptanan 3 şüpheli ise aranıyor.

Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsame Ünveren, husumetli olduğu 2 kişini saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabazası ve tüfek dipçiği ile vurdu. Ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Hüsame Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünveren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal G. ise tedavi altına alındı.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, ikili, Ünveren'in başına kabza ve dipçik ile defalarca vuruyor. Ardından da tabanca ve tüfek ile ateş ediyor.

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK YAKALADI

Olayın ardından saldırganların kimliklerini belirleyen polis, şüphelilerden Engincan D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli Emrecan E.'nin de Canik ilçesi Yenimahalle'de saklandığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Emrecan E.'yi havaya ateş açarak, durdurup yakaladı.

2 şüpheli emniyette sorguya alınırken, cinayetle bağlantıları olduğu öne sürülen 3 şüpheli aranıyor.

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DHA

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