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Sokak röportajındaki gurbetçi olay oldu: Cebinden 50 Euro çıkartıp böyle konuştu: Sen 1 haftada ben 1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum

11.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak röportajındaki bir vatandaş ile gurbetçinin yaşadığı polemik gündem oldu. Hollanda'dan geldiğini söyleyen gurbetçi, cebinden çıkardığı 50 Euro'yu gösterip "Sen bunun için bir hafta çalışıyorsun ben bunu 1 saatte alıyorum" dedi. Gurbetçi vatandaş, burada bozdurduğu parayla krallar gibi yaşadığını da sözlerine ekledi.

Sokak röportajındaki gurbetçi olay oldu: Cebinden 50 Euro çıkartıp böyle konuştu: Sen 1 haftada ben 1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum

Son aylarda artan fiyatlar ve geçim sıkıntısı sokak röportajlarına konu olmaya devam ediyor. Son olarak internette hızla yayılan bir sokak röportajı videosunda iktidarın ekonomi politikalarını savunan bir vatandaş ile gurbetçi olduğunu belirten başka bir vatandaş karşı karşıya geldi.

İktidarın elinden gelen her şeyi yaptığını savunan bir vatandaş "Dış güçlerin Türkiye'ye adım attırmadığını" dile getirirken, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı.

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50 EURO'YU GÖSTERİP BÖYLE SESLENDİ: BURADA BOZDURUYORUM KRAL GİBİ YAŞIYORUM

Gelen tepkilerle birlikte araya giren bir vatandaş, Hollanda'dan geldiğini ve gurbetçi olduğunu söyledi. Cebinden 50 Euro çıkartıp gösteren gurbetçi vatandaş, iktidarın politikalarını savunan adama "Ben bunun için bir saat çalışıyorum sen bir hafta çalışıyorsun, geliyorum buraya bozduruyorum kral gibi yaşıyorum, ayıp ayıp günah günah" diyerek yanıt verdi.

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Söz konusu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

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gurbetçi sokak röportajı
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