HABER

Sokakta iç çamaşırıyla yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

TRABZON'da, sokak ortasında iç çamaşırıyla yürüyen kadına, çevredekiler tepki gösterdi.

Sokakta iç çamaşırıyla yürüdü

TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, sokak ortasında iç çamaşırıyla yürüyen kadına, çevredekiler tepki gösterdi. Polisin gözaltına aldığı kadının, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi.
Ortahisar ilçesinde, öğle saatlerinde, külotla yürüyen kadını görenler, polise haber verdi. Çevredekiler, polis ekipleri gelene kadar kadına tepki gösterdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kadını gözaltına aldı. Kıyafet giydirilen kadın, polis merkezine götürüldü. Kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Sokakta iç çamaşırıyla yürüdüSokakta iç çamaşırıyla yürüdü

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
Pendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar ettiPendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Üsküdar'da denizde ceset bulunduÜsküdar'da denizde ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.