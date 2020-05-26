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Sokakta polisi gören çocuk ağladı! Polis vatandaşlara sitem etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 16:07 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan çocuklar polisi görünce ağlamaya başladı. Ağlayan bir çocuğu kucağına alarak sakinleştiren polis memuru, vatandaşa tepki gösterdi ve “Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz? Neden bizden korksun çocuklar. Ayıptır lütfen" dedi.

Olay İstanbul Sultangazi’de yaşandı. Cebeci Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerini gören çocuklar kaçarak evlerine girdi. Sokakta kalan 4 yaşındaki bir çocuk ise ağlamaya başladı. Ağlayan çocuğu gören polisler çocuğun yanına giderek onu kucağına aldılar ve sakinleştirmeye çalıştılar.

"NEDEN BİZDEN KORKUYOR ÇOCUKLAR?"

Bu sırada kendilerini cep telefonu ile çeken mahalle sakinlerine sitemde bulunan bir polis, “Bu çocuğun ağlayışını görüyor musunuz? Sanki Yunan polisi görmüş gibi. Neden bizden korkuyor çocuklar? Lütfen dışarı çıkmalarına izin vermeyin. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyoruz. Bir yasak var ve uymalıyız buna. Bu bayram günü hiçbir vatandaşımızın üzülmesini istemeyiz. Bu yasaklar bitsin birlikte sokağa çıkalım birlikte oynayalım. Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz? Neden bizden korksun çocuklar. Ayıptır lütfen" dedi.

Polis ekipleri daha sonra ağlayan çocuğu babasına teslim etti.

(DHA)

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