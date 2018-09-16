Söke’de 4 kişinin doğa gezintisi korkulu anlara dönüştü

Aydın Söke’nin Savuca Mahallesi sakinlerinden Muhammet Fettah Çiçeklidal (37), oğlu Ömer (15), kardeşi Orhan (29) ve amcasının oğlu Selim Çiçeklidal ile birlikte gezmek için Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki dağlık alana çıktı. Doğada gezinti yapan 4 kişi yollarını kaybederken, gezinti sırasında çıktıkları kayanın üzerinden inemedi. Mahsur kaldıklarını ve bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini anlayan grup üyelerinden biri itfaiyeyi aradı. Yardım istenmesinin ardından olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Kurtarma ekibinin yanı sıra AKUT ve AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler Çiçeklidal ailesini kurtarmak üzere operasyon başlatırken, kurtarma çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Sarp ve kayalık olan arazide yapılan çalışmanın ardından mahsur kalan 4 kişi güvenli bir şekilde indirildi. Kayalık alandan ilk olarak Orhan Çiçeklidal (15) indirilirken, daha sonra da Muhammet Fettah, Selim ve Ömer Çiçeklidal kurtarıldılar.

Operasyonla ilgili bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan, arazinin çok sarp ve kayalık olması nedeniyle AKUT ve AFAD ile birlikte saatler süren başarılı bir çalışma yaptıklarını söyledi.