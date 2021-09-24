HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şoke eden olay! Mezarlıkta toprağa gömülü halde canlı bebek bulundu

Şoke eden olay! Mezarlıkta toprağa gömülü halde canlı bebek bulundu

24.09.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencileri, ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buldu. Korumaya alınan bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti. Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı. Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi.

786754dcc26ed73ad91e44614455cc62

İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

47ea42f5b2ee9868a2fb7b8b1e5c8982

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdülerAvukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdüler
PARTNERMerakla beklenen ilk fragman yayınlandıMerakla beklenen ilk fragman yayınlandı
Çanakkale'de imamlara deprem dersiÇanakkale'de imamlara deprem dersi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Kına gecesinde ortalık savaş alanına döndü, gelinin babası öldü

Kına gecesinde ortalık savaş alanına döndü, gelinin babası öldü

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Görüntüler kan dondurdu

Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Görüntüler kan dondurdu

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.