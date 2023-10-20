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  4. Şoke eden olay! Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla öldürdü

Şoke eden olay! Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla öldürdü

20.10.2023 00:23 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Beyzanur Kaya, tartıştığı 6 yıllık sevgilisi Ege Rüştü Akoğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Şoke eden olay! Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304'üncü sokakta meydana geldi. 6 yıldır sevgili oldukları öğrenilen Ege Rüştü Akoğlu ve Beyzanur Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akoğlu, belindeki tabancayı çıkarıp, Kaya'ya ateş etti. Akoğlu, olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Beyzanur Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ege Rüştü Akoğlu'nu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)


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Ankara Keçiören ölüm

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