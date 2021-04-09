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Söktüler, dağıttılar ve gittiler! Defineciler tarihi kiliseyi talan etti

09.04.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Asarcık ilçesindeki tarihi Rum kilisesi, defineciler tarafından talan edildi. Mahalleli, tarihe meydan okuyan kilisenin daha fazla tahrip olmadan restore edilip, turizme kazandırılmasını istedi.

Söktüler, dağıttılar ve gittiler! Defineciler tarihi kiliseyi talan etti

İlçeye bağlı Ayaklıalan Mahallesi’nde bulunan ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen Rum kilisesi, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle talan edildi. Yığma yapım sistemi ile inşa edilen ve çatısı, günümüze kadar ulaşamayan kilisenin zemini de kazılar nedeniyle harabeye döndü. Zamanında duvarlarında yer alan fresklerin yok olduğunu ifade eden mahalleli ise tarihe meydan okuyan kilisenin daha fazla tahrip olmadan restore edilip, turizme kazandırılmasını istedi.

"ÇOK ZİYARETÇİ GELİYOR"

Kilisenin harabe durumda olduğunu ifade eden Ayaklıalan Mahallesi Muhtarı Tahsin Ay, “Kilisenin onarılması için çok mücadeleler verdim ama olmadı. Tüm yetkililer, buranın durumunu biliyor, o nedenle kilisenin onarılmasını talep ediyoruz. Köyümüze özellikle yaz aylarında çok ziyaretçi geliyor, buranın onarılmasıyla daha çok kişi gelecektir. Zamanında Rumlar, buraya çok geliyordu. Hatta 80 yaşlarında 4 kardeş köyümüze geldi, geçmişte burada yaşadıklarını anlattı, evlerinin yerini gösterdiler, çok güzel günler geçirdiklerini anlattılar. Türkçeyi de, Ayaklıalan halkı gibi konuşuyorlardı. Kiliseyle ilgili onların da çok bilgisi yoktu ama onların zamanında çok daha iyi durumdaymış. Tarihi kilise, defineciler tarafından talan edilmiş, kilisenin korunması için bekçi talep ettim ama olmadı” dedi.

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‘RUMLAR, BURAYA ARA SIRA GELİYORLARDI’

Mahalle sakini Muharrem Ay (57), “Kilisenin restore edilmesini istiyoruz, bin yıllık bir geçmişi olduğu söyleniyor. Daha önce Rumlar, buraya ara sıra geliyorlardı, hatta 1-2 ay bizim akrabamız da kaldı. Ancak şimdi gelmiyorlar. Zamanında kiliseyi tahrip etmişler, o nedenle kilisenin onarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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‘DEFİNECİLER, KAZI YAPMIŞ, SÖKMÜŞ, DAĞITMIŞ VE GİTMİŞ’

Süleyman Taş (61) ise, “Biz, bu kilisenin restore edilmesini istiyoruz, köyümüze kazandırılmasını istiyoruz. O zaman köyümüze de bir faydası olur. Zamanında buraya gelip, kiliseyi tahrip etmişler. Defineciler, kilisede kazı yapmış, sökmüş, dağıtmış ve gitmiş. Şimdi de harabe halinde duruyor. Daha önce köyümüze Rumlar geliyordu, buralarda geziyordu. Kilisenin restore edilmesini umutla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

(DHA)

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