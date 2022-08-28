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  4. Söküm firmasından açıklama! 'Nae Sao Paulo' uçak gemisinin akıbeti ne olacak?

Söküm firmasından açıklama! 'Nae Sao Paulo' uçak gemisinin akıbeti ne olacak?

28.08.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü yapılacağı planlanan Nae Sao Paulo isimli uçak gemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söküm firmasından uçak gemisiyle ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın talimatlarına uyacağız" denildi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceği yönünde karar verildiği duyurulmuştu.

Söküm firmasından açıklama! 'Nae Sao Paulo' uçak gemisinin akıbeti ne olacak?

İzmir'in Aliağa ilçesinde söküm işlemlerinin yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo isimli uçak gemisiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceği yönünde karar verildiği duyuruldu. Kararın ardından söküm firmasından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın talimatlarına uyacağız" denildi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Türk firması tarafından söküm işlemlerinin yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo isimli uçak gemisi, yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiasıyla gündeme geldi.

Son dakika | Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması: İzin verilmeyecekSon dakika | Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması: İzin verilmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’ye gelecek 'NAE Sao Paulo' gemisiyle ilgili notifikasyon onayı iptali ve geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğine dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken 'Tehlikeli Madde Envanter Raporunun' Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Bakanlığın kararının ardından firma yetkilileri tarafından da açıklama geldi. Açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın son basın açıklamasına istinaden şunu belirtmek isteriz ki, projenin başından bugüne kadar ki süreçte uluslararası kanunlara/yönetmeliklere ve bakanlık talimatlarına bağlı kalındı. Ayrıca şunu da belirtmek istiyoruz; insan sağlığı ve çevreye karşı ileri derecede hassasiyet göstererek işlettiğimiz gemi geri dönüşüm tesisimiz ve firmamızın, bazı basın-yayın kuruluşları ve STK’lar tarafından asılsız haber, kanıtsız bilgi ve mesnetsiz iddialarla kanun dışı hareket eden, duyarsız ve gizli kapaklı olarak gösterilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek adına Brezilya limanından ayrılmadan önce uluslararası akredite olmuş farklı bir firmanın hazırlamış olduğu, birinci rapor ile çok yakın sonuçları gösteren, ikinci Tehlikeli Envanter Raporu elimizde olmasına rağmen, Bakanlık nezdinde talep edilmesi halinde ve Bakanlıkça tayin edilecek şirket/kurum/kuruluş tarafından (bakanlık uzmanlarının katılımıyla) Türk Karasuları dışında üçüncü tehlikeli envanter raporunun da hazırlatılması konusunda hazır ve istekliyiz. Sonuç olarak karar ne olursa olsun şirket olarak Bakanlığımızın talimatlarına uyacağımıza kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aliağa uçak gemisi
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