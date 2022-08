Son dakika | Bakan Kurum'dan asbestli gemi açıklaması: İzin verilmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi.

GEMİ TÜRK KARASULARINA GİREMEYECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye’ye gelecek 'NAE Sao Paulo' gemisiyle ilgili notifikasyon onayı iptali ve geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğine dair açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken ‘Tehlikeli Madde Envanter Raporunun’ Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir” dedi.

"BUNDAN SONRA DA İZİN VERMEYİZ"

Bakan Kurum, bugüne kadar söküm işlemleri için Türkiye'ye gelen her gemide mevzuata uygun olarak her zaman uluslararası hukukun gereğini yaptıklarını da vurgulayarak, "Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil; tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da izin vermeyiz" dedi.

