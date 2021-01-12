"SolarWinds" saldırısının "Kazuar arka kapısı"yla ilgili olduğunu tespit edildi

Kaspersky açıklamasına göre, 13 Aralık 2020'de FireEye, Microsoft ve SolarWinds, SolarWinds'in Orion BT müşterilerine karşı kullanılan, önceden bilinmeyen yeni bir kötü amaçlı yazılım olan "Sunburst" isimli büyük ve karmaşık bir tedarik zinciri saldırısını keşfettiğini duyurdu. Kaspersky uzmanları, Sunburst ile kurbanın makinesine uzaktan erişim sağlayan kötü amaçlı yazılım türü olan Kazuar arka kapılarının bilinen sürümleri arasında özel kod benzerlikleri buldu. Yeni bulgular, araştırmacıların saldırının kaynağını ortaya çıkarmasına yardımcı olabilecek yeni ipuçları sağlıyor. Kodlardaki benzerlikler, Kazuar ve Sunburst arasında bir bağlantı olduğunu düşündürüyor.

YÜZDE 100 ÖZDEŞ DEĞİL

Sunburst ve Kazuar arasındaki örtüşen özellikler, kurbana yönelik UID oluşturma algoritmasını, uyku algoritmasını ve FNV-1a hash değerinin kapsamlı kullanımını içeriyor. Uzmanlara göre, bu kod parçaları yüzde 100 özdeş değil. Bu da Kazuar ve Sunburst'un ilişkili olabileceğini düşündürse de ikisi arasındaki ilişkinin doğası hala tam olarak netleşmiş değil.