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Solitaire 30 yaşına gelene kadar uzun bir yoldan geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Microsoft’un geliştirdiği ve işletim sistemi Windows’a ücretsiz olarak eklediği video oyunu Solitaire 30 yaşına girdi.

Solitaire 30 yaşına gelene kadar uzun bir yoldan geçti

İşletim sisteminin standart bir parçası olarak geldiği için, sayısız ofiste yorgunluk atmak isteyenlerin tek seçeneği olan Solitaire, cep telefonlarının bile bulunmadığı tarih öncesi mitolojik çağlarda, milyonlarca insanın video oyunu kavramını keşfetmesine neden olmuştu.

Hiçbir özel grafik kartı veya yüksek işlemci ya da hafıza talebi bulunmadan, Windows’un çalıştığı her PC’de çalışabilen Solitaire, aslında basit bir iskambil kartı oyunu. Ancak Windows ile ücretsiz ve standart olarak geldiği için, dünyada “ofiste zaman öldürme” oyunu olarak büyük ün kazandı. İlk defa 1990 yılında Windows 3.0 ile karşımıza çıkan Solitaire, o günden bu yana yüz milyonlarca insan tarafından oynandı.

Halen 35 milyon aylık aktif oyuncusu bulunan oyun aslında dünyadaki en çok oynanan, en çok oyuncusu olan oyunların başında geliyor. Oyuna artık sadece Windows üzerinden değil, 200 farklı dijital oyun pazarında ve 65 farklı dilde ulaşılabiliyor.
1990 yılında piyasaya çıkan ve renkli, yüksek çözünürlüklü yapısıyla çok popüler olan Windows 3.0, yanında ücretsiz olarak Solitaire’i de sunuyordu.

Bu renkli, küçük, kolay oynanan video oyunu, o zamana kadar PC’leri sıkıcı iş makinesi olarak gören milyonlarca insanın video oyunlarıya tanışmasına da neden olmuştu. Windows 3.0 10 milyondan fazla satmıştı ve bilgisayarlara “uzaylı teknolojisi” gibi bakılan 1990’larda bu olağanüstü bir rakamdı.

Steve Ballmer döneminde çıkan Windows 8 versiyonunda Solitaire Windows’tan ayrılıp ayrı bir oyun olarak uygulama pazarında yayınladı. Ancak Microsoft’un kurucu ortaklarından olan Ballmer’ın şirketten “nazikçe gönderilmesinin” ardından önce Ballmer’ın son icraatı Windows 9 iptal edildi. Ardından da yeni geliştirilen Windows 10’a, yeniden Solitaire eklendi.
Bugün Solitaire farklı edisyonlarla, farklı modlarla, çok yaygın bir şekilde oynanan, çok popüler bir oyun olarak tanınıyor. XBox entegrasyonu da bulunan oyunun bağımlısı olan 35 milyon aktif oyuncusu her ay oyunu oynamaya devam ediyor.

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