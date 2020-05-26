Solitaire 30 yaşına gelene kadar uzun bir yoldan geçti

İşletim sisteminin standart bir parçası olarak geldiği için, sayısız ofiste yorgunluk atmak isteyenlerin tek seçeneği olan Solitaire, cep telefonlarının bile bulunmadığı tarih öncesi mitolojik çağlarda, milyonlarca insanın video oyunu kavramını keşfetmesine neden olmuştu.

Hiçbir özel grafik kartı veya yüksek işlemci ya da hafıza talebi bulunmadan, Windows’un çalıştığı her PC’de çalışabilen Solitaire, aslında basit bir iskambil kartı oyunu. Ancak Windows ile ücretsiz ve standart olarak geldiği için, dünyada “ofiste zaman öldürme” oyunu olarak büyük ün kazandı. İlk defa 1990 yılında Windows 3.0 ile karşımıza çıkan Solitaire, o günden bu yana yüz milyonlarca insan tarafından oynandı.

Halen 35 milyon aylık aktif oyuncusu bulunan oyun aslında dünyadaki en çok oynanan, en çok oyuncusu olan oyunların başında geliyor. Oyuna artık sadece Windows üzerinden değil, 200 farklı dijital oyun pazarında ve 65 farklı dilde ulaşılabiliyor.

1990 yılında piyasaya çıkan ve renkli, yüksek çözünürlüklü yapısıyla çok popüler olan Windows 3.0, yanında ücretsiz olarak Solitaire’i de sunuyordu.