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Solo Türk, Mersin’de prova uçuşu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:54 | Son Güncelleme

 MERSİN’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk'ün prova uçuşu, kentte heyecan yarattı.

Solo Türk, Mersin’de prova uçuşu yaptı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk'ün prova uçuşu, kentte heyecan yarattı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte gösteri yapacak olan Solo Türk, kent semalarında prova uçuşu yaptı. Kentin bir ucundan diğer ucuna uçan Solo Türk, vatandaşlarda heyecan yarattı.
SOLO TÜRK'TEN DAVET
Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Solo Türk pilotları, vatandaşları, gösteriyi izlemeye davet etti. Solo Türk'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, gözün göremediği, kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan Solo Türk, sizlerle olacak olmanın gururunu yaşıyor. Gösterilerimizin en güzel yanı sizlersiniz. Bu yıl da bizi yalnız bırakmayacağınıza inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Türk Hava Kuvvetleri'nin güzide pilotlarını Mersin'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm hemşehrilerimi unutamayacakları bir gösteri için Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndaki buluşmamıza bekliyoruz" dedi.
Solo Türk, 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Mersin İdman Yurdu Meydanı sahil bandında gösteri yapacak.
GÖKYÜZÜNDEKİ GURUR KAYNAĞI
Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibi olan Solo Türk, bugüne kadar ulusal ve uluslararası platformda birçok gösteriye imza attı. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin gururu olan Solo Türk, İngiltere Fairford'da dünyanın en prestijli hava gösterisinde (Royal International Air Tattoo-RIAT) Hava Kuvvetleri tarihinde bir ilke imza atarak, 'Dünyanın En İyi Gösteri Uçuşu' ödülü, İngiltere'de yapılan, Avrupa'nın en önemli havacılık gösterilerinden biri olan RIAT 2018 AirShow'da 'En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu' ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü.

FOTOĞRAFLI

Solo Türk, Mersin’de prova uçuşu yaptıSolo Türk, Mersin’de prova uçuşu yaptıSolo Türk, Mersin’de prova uçuşu yaptıSolo Türk, Mersin’de prova uçuşu yaptı

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