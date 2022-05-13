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Soma faciası ne zaman oldu? Soma faciasında kaç kişi öldü? Nedeni nedir, dava kaç yıl sürdü?

13.05.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soma faciası tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Üzerinden 8 yıl geçen olay, Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası olarak nitelendiriliyor. Peki Soma faciası ne zaman oldu? Soma faciasında kaç kişi öldü? Nedeni nedir, dava kaç yıl sürdü? Bugün, faciada hayatını kaybeden madenciler anılacak. İşte olaya ilişkin detaylar...

Soma faciası ne zaman oldu? Soma faciasında kaç kişi öldü? Nedeni nedir, dava kaç yıl sürdü?

Soma faciası ne zaman oldu? sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olayda yaşamını yitiren madenciler 8 sene sonra bir kez daha anılacak. Vatandaşlar internette, Soma faciası ne zaman oldu? Soma faciasında kaç kişi öldü? Nedeni nedir, dava kaç yıl sürdü? gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Yaşanan olaya ilişkin bilgileri sizler için derledik...

SOMA FACİASI NE ZAMAN OLDU?

Soma faciası; Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te gerçekleşti. Kömür madeninde çıkan yangında çok sayıda maden işçisi yaşamını yitirdi. Bu olay, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlarda yer almaktadır.

SOMA FACİASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Soma faciasında 301 madenci hayatını kaybetmiştir. 96 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 486 işçi ise kurtarıldığı bilgisi paylaşılmıştırç

SOMA FACİASI NEDENİ NEDİR?

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde vardiya değişimi sırasında, 787 işçinin bulunduğu maden giriş kısmının 400 metre altında, saat 15.10 civarında elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir yangın meydana geldi.

Madenin çıkış kısmına yakın olan işçiler dışareı çıkmayı başardı. Olayda, 300'e yakın işçi, çıkan yangın nedeniyle 800 metre derinlikte mahsur kaldı. Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla doldu. Yapılan çalışmalar sonucu kurtulmayı başaran yaklaşık 30 işçi hastaneye kaldırıldı.

Maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden 17'sine yapılan otopsiler sonucu, ölüm sebeplerinin karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme olduğu ifade edildi.

Olayda 301 madenci yaşamını yitirdi.

SOMA FACİASI DAVASI KAÇ YIL SÜRDÜ?

Soma faciası davasıı, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yıllarca sürdü. Dava 2018 yılında sonuçlandı.

Türkiye’nin en büyük maden faciası olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası'nın üzerinden 8 yıl geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre 8 yıl içerisinde 682 tazminat davası açıldığı, bu zamana kadar 309 milyon 442 bin lira maddi-manevi tazminat ödendiği ve yargılama süreci devam eden 194 ailenin ise tazminat alamadığı belirtildi.

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