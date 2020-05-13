Soma faciasının 6'ncı yılı: 301 madenci hayatını kaybetti, sanıklar tahliye oldu

Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği iş cinayetinin üzerinden altı yıl geçti. Soma Holding'e bağlı Soma Kömürler İşletmeleri'ne ait maden ocağında 13 Mayıs 2014 tarihinde vardiya değişimi sırasında, 787 işçinin bulunduğu giriş kısmının 420 metre altında, saat 15:10 sıralarında yangın çıktı. Kömür madeninin 2 kilometrelik galerisinde çıkış kısmına yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardılar. Ancak yaklaşık 800'e yakın işçi, çıkan yangın sebebiyle 800 metre derinlikte mahsur kaldı.
Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla doldu. 301 madencinin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden madencilerden en genci 18, en yaşlısı 53 yaşındaydı. Soma maden faciası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.
SOMA DAVASI... NELER YAŞANDI?
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra hem sanıkların hem de mağdur ailelerin avukatları, üst mahkeme durumundaki İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
Kararla birlikte, tutuklu sanıklardan sadece, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi. Tahliye kararı Aliağa Şakran'da bulunan İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bildirildi.
Bununla birlikte Meclis'ten geçen infaz yasası ile Soma Katliamı Davası'nda halen tutuklu olanların da cezalarında indirim gerçekleşti.Yeni düzenlemeyle, normalde 2028 yılında ancak koşullu salıvermeden yararlanabilecek olan tutuklu isimler Ramazan Doğru ve İsmail Adalı, 2022 yılında serbest kalacak.
Yine davada hapis cezasına çarptırılan madenin işletme müdürü Akın Çelik ve teknik nezaretçi maden mühendisi Ertan Ersoy'un ise bu yılın Eylül ayında cezaevinden çıkabilecekleri belirtiliyor.
Dava dosyası Yargıtay'da temyiz aşamasında bulunuyor. Madenci ailelerinin avukatlarından Can Atalay, çıkacak karara göre hukuk mücadelelerini şekillendireceklerini söylüyor.