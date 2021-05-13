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  4. Soma maden faciasının 7. yılı: Maden içinden o güne ait güvenlik kamerası görüntüleri

Soma maden faciasının 7. yılı: Maden içinden o güne ait güvenlik kamerası görüntüleri

13.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti. BBC Türkçe faciadan bir yıl sonra o günün maden içinden güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmıştı.

Soma maden faciasının 7. yılı: Maden içinden o güne ait güvenlik kamerası görüntüleri

***Bu haber ilk kez 13 Nisan 2015'te yayımlanmıştır.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti.

BBC Türkçe faciadan bir yıl sonra o günün maden içinden güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmıştı.

Eski BBC Türkçe muhabiri Rengin Arslan'ın ulaştığı görüntüler, kaza öncesinde ve sonrasında madenini dışında ve içinde yaşananları gösteriyor.

Dava iddianamesinde yer alan görüntülere dair, görüntüleri inceleyen Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün şu notu da dava dosyasına girmişti:

"Tetkik konusu DVR cihazlarının sistem saatleri üzerinde yapılan detaylı incelemede,

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