HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü

Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan Tuncay Çelik, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi.

Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan Tuncay Çelik, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Soma’da özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan Tuncay Çelik (43), iş başvurusu yapan G.A (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A. yanında bulunan bıçakla Çelik’i göğsünden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan polisin titiz çalışması sonrası kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Sakarya'dan kahreden haber! Sakarya'dan kahreden haber!
Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Diğer Haberler
Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor!
11 ilde sayı 57 oldu!
Taksim'de maske denetimi
Taksim'de maske denetimi
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü
Soma'da maden işletmesi müdürü öldürüldü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.