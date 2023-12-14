Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu 'kaçmamış...' Verdiği tavsiyeyi de söyledi

Fatih’te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud ilgili peş peşe gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BAKAN 'GELMESİ SÖZ KONUSU' DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkını hukukunu kaybetmesine müsaade etmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Kahreden kaza 30 Kasım'da meydana gelmişti. Kazayı yapan sürücünün Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu anlaşılması ve sürücünün ülke dışına kaçmasıyla konu bir anda gündeme oturmuştu. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut kazadan 15 gün sonra ilk kez açıklama yaptı.

VERDİĞİ TAVSİYE...

Associated Press'e konuşan Mahmut, Türkiye’den ayrıldığı sırada oğlu hakkında herhangi bir tutuklama emri bulunmadığını söyleyerek, “Oğlum kaçmadı ve avukat tuttu, iş için ülke dışına çıktı.” dedi.

Göçer’in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, , "Oğluma Türkiye'ye dönüp teslim olma tavsiyesinde bulundum ancak o yetişkin biri ve karar kendisine ait." ifadelerini kullandı.







