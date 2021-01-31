HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Somali’deki bombalıyı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi

Somali’deki bombalıyı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi

31.01.2021 21:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Somali’deki bombalıyı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Afrik Otel’e bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda kaç kişinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiğine dair henüz açıklama yapılmazken, terör örgütü Eş-Şebab, kontrolündeki Al Andalus radyo istasyonu aracılığı ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Terör örgütü, bombalı saldırının ardından teröristlerin otele girdiklerini öne sürdü.

Görgü tanıkları olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, hızla giden bir aracın otel ve kontrol noktası yakınlarında kendini patlattığını belirtti.

Son dakika! Somali'nin başketinde büyük patlamaSon dakika! Somali'nin başketinde büyük patlama

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Polis Sözcüsü Sadık Ali yaptığı açıklamada, otelde bulunan çok sayıda kişinin kurtarıldığını ifade etti. Ali, teröristin bombalı araçla otele saldırdığını ve saldırıda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Sözcü Ali, bölgede operasyonun devam ettiğini, saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri otelin bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı.

Somalili yetkililerden ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!
Rusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto ettiRusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti
55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den flaş istifa açıklaması

Muharrem İnce'den flaş istifa açıklaması

4 yılda 384 bini aştı! İşte en çok değiştirilen isim ve soyadı

4 yılda 384 bini aştı! İşte en çok değiştirilen isim ve soyadı

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Yok böyle bir acı!

Yok böyle bir acı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

KKTC 'den Flaş Türkiye açıklaması

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Rusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

Rusya'da binlerce kişi muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti

Son dakika! Somali'nin başketinde büyük patlama

Ülkenin başkentinde büyük patlama

Sosyal medyada viral olan Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek

Viral olmuştu! Sanders’ın eldivenlerine talep patladı

Suriye'de iki patlama: 10 ölü, 24 yaralı

Suriye'de patlama: Korkunç görüntüler geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.